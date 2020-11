Polens Präsident Duda hat das Veto seines Landes gegen den EU-Haushalt und die Corona-Hilfen verteidigt.

Duda sagte bei einem Besuch in Vilnius, das geplante Rechtsstaatsverfahren sei ein Diktat. Alle Staaten in der EU müssten gleich behandelt werden. Sonst drohe eine Hegemonie großer Staaten gegenüber den kleinen. Die ungarische Justizministerin Varga warf der EU Rechtsbruch vor. Sie sagte der FAZ, es gehe nicht um Werte, sondern um Erpressung solcher Länder, die auf Feldern wie der Migration oder der Familie nicht der Mehrheitsströmung folgten.



Polen und Ungarn hatten gestern gemeinsam ihr Veto gegen den EU-Haushalt und den Corona-Hilfsfonds eingelegt. Die beiden Länder wehren sich dagegen, dass die Auszahlung von Geldern künftig an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien geknüpft werden soll.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.