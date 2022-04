Die EU will die Ukraine weiter mit Waffen unterstützen. (imago images/NurPhoto)

Das kündigte der Europäische Rat in Brüssel an. Die EU-Außenminister hatten die zusätzlichen Gelder am Montag gebilligt. Damit erhöhen sich die europäischen Mittel für die ukrainischen Streitkräfte auf 1,5 Milliarden Euro. Der EU-Außenbeauftragte Borell sagte, da sich Russland auf eine Offensive im Osten der Ukraine vorbereite, verstärke man die militärische Unterstützung. Die nächsten Wochen seien entscheidend.

Das Geld kommt aus der sogenannten Europäischen Friedensfazilität, einem neuen Finanzierungsinstrument der EU, das mit rund fünf Milliarden Euro bis 2027 ausgestattet ist. Deutschland finanziert nach Angaben von Verteidigungsministerin Lambrecht rund ein Viertel davon.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.