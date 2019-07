Eurogruppenchef Centeno hat Kroatiens jüngsten Antrag auf dem Weg zu einem Euro-Beitritt begrüßt.

Das zeige, dass die Eurozone ein stabiler Anker sei und weitere Mitglieder anziehe, sagte er in Brüssel. Kroatien habe viele Zusagen gemacht - etwa in der Bankenaufsicht und bei der Verbesserung des Wirtschaftsumfelds. Diese sollten nun kontrolliert werden.



Kroatien will dem sogenannten Wechselkursmechanismus "WKM II" beitreten, um dann letztlich die Gemeinschaftswährung Euro einzuführen.