Die österreichische EU-Ratspräsidentschaft setzt in der Diskussion über die Einführung einer Digitalsteuer auf eine baldige Lösung.

Finanzminister Löger sagte beim Treffen mit seinen EU-Kollegen in Wien, er erwarte eine gemeinsame Linie aller Länder. Ziel sei es, bis Ende des Jahres Klarheit zu schaffen. Die neue Abgabe soll verhindern, dass große Digitalkonzerne wie Google, Apple, Facebook oder Amazon weiter deutlich weniger Steuern zahlen als traditionelle Firmen. Weil EU-Staaten, in denen die Konzerne einen Sitz haben, gegen die Steuer sind, schlug der französische Finanzminister Le Maire vor, die europäische Abgabe vorübergehend zu erheben, bis es eine globale Einigung gebe.



Die EU-Kommission plädiert dafür, von Unternehmen mit einem weltweiten Jahresumsatz von mindestens 750 Millionen Euro sowie einem Online-Umsatz von 50 Millionen Euro in Europa drei Prozent Umsatzsteuer einzufordern.