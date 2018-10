Die EU-Finanzminister haben sich für die steuerliche Gleichbehandlung von Büchern und E-Books ausgesprochen.

Bei ihrem Treffen in Luxemburg einigten sie sich darauf, dass die Mitgliedstaaten künftig auch für digitale Medien ermäßigte Mehrwertsteuersätze einführen können. In Deutschland werden derzeit für gedruckte Medien und Hörbücher auf Datenträgern sieben Prozent fällig. Für E-Books, E-Paper von Zeitungen und Magazinen sowie Hörbücher zum Download gilt der normale Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Bundesfinanzminister Scholz kündigte eine rasche Reform an. Man brauche heute verlässliche und gut recherchierte Informationen mehr denn je, sagte der SPD-Politiker. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels sowie die Zeitungs- und Zeitschriftenverleger begrüßten die Einigung. Es sei gut, dass die digitale Presse endlich nicht mehr schlechter gestellt werde.