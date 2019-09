Bei einem informellen Treffen im finnischen Helsinki haben die EU-Finanzminister über einfachere Haushaltsregeln für die Euro-Länder diskutiert.

EU-Finanzkommissar Dombrovskis sagte, viele Minister hätten neben einer Vereinfachung auch mehr Transparenz und Planbarkeit gefordert. Bis zum Jahresende werde die EU-Kommission eine Überprüfung der Haushaltsregeln vorlegen. Dombrovskis betonte, seit der Finanzkrise sei die übermäßige Haushaltsverschuldung in Europa zurückgegangen. Zum ersten Mal seit der Krise laufe gegen kein Land mehr ein Defizit-Strafverfahren. Die derzeitigen Regeln seien aber nicht perfekt, sagte der Finanzkommissar weiter.



Ziel einer Reform ist demnach, die öffentlichen Finanzen in der Europäischen Union nachhaltiger und die Wirtschaft stabiler zu machen. Das Thema ist jedoch umstritten, so dass eine Regeländerung viel Zeit in Anspruch nehmen könnte.