Bei den Beratungen der EU-Finanzminister über milliardenschwere Finanzhilfen für Länder, die besonders unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise leiden, zeichnet sich bislang keine Einigung ab.

Eurogruppenchef Centeno verschob die ursprünglich für den Abend vorgesehene Pressekonferenz in Brüssel auf heute Vormittag. Centenos Sprecher schrieb auf Twitter, die Arbeit an einer Lösung sei auf gutem Wege, aber noch nicht abgeschlossen. Die Gespräche, die über eine Videokonferenz stattfinden, wurden demnach am Abend fortgesetzt.



Streit gibt es über die gemeinsame europäische Schuldenaufnahme über sogenannte Corona-Bonds. Frankreich, Italien, Spanien und andere Staaten beharrten nach Angaben von Sitzungsteilnehmern darauf, solche gemeinsamen europäischen Schuldtitel zumindest für Wiederaufbauprogramme nach der Pandemie ins Auge zu fassen. Deutschland, Österreich und die Niederlande lehnen das ab.



Bundesfinanzminister Scholz hatte vor der Sitzung für drei kurzfristige Krisenmaßnahmen geworben. Dazu gehören Darlehen des Euro-Rettungsfonds ESM, Kredite der Europäischen Investitionsbank für Unternehmen und ein von der

EU-Kommission vorgeschlagenes Kurzarbeitergeld.