Bei den Beratungen der EU-Finanzminister über milliardenschwere Finanzhilfen gibt es auch nach stundenlangen Beratungen in der Nacht keine Einigung.

Es sei immer noch unklar, ob eine Lösung erzielt werde, hieß es am frühen Morgen aus Verhandlungskreisen. Eurogruppenchef Centeno hatte sich zuvor optimistischer geäußert. Über seinen Sprecher ließ er erklären, man sei auf gutem Wege, brauche aber noch Zeit. Den Angaben zufolge wurden die per Videokonferenz geführten Verhandlungen immer wieder unterbrochen worden, um neue Dokumente und Formulierungen zu besprechen.



Die EU-Minister arbeiten an einer gemeinsamen Antwort auf die erwartete schwere Wirtschaftskrise als Folge der Covid-19-Pandemie. Hauptstreitpunkt ist die Forderung nach sogenannten Corona-Bonds. Während Frankreich, Italien, Spanien und andere Staaten darauf beharren, lehnen Deutschland, Österreich und die Niederlande gemeinsame Schuldtitel weiter ab.



Die Grünen-Europapolitikerin Brantner hofft auf ein Einlenken der Bundesregierung in dem Streit. Die Bundestagsabgeordnete sagte im Deutschlandfunk, andernfalls drohe der halbe europäische Binnenmarkt wegen der Krise zusammenzubrechen. Das sei auch nicht im Interesse Deutschlands.