Die Staaten der Eurozone suchen nach Möglichkeiten, Ländern zu helfen, die besonders unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise leiden.

Die Finanzminister beraten dazu seit dem späten Nachmittag in einer Video-Konferenz. Eurogruppen-Chef Centeno forderte die Mitgliedsstaten zu einer "mutigen Antwort" auf. Auf dem Tisch liege das umfangreichste und ehrgeizigste Paket, das jemals von der Eurogruppe vorbereitet worden sei.



Die drei Bestandteile machen einen Betrag von insgesamt rund einer halben Billion Euro aus. Dazu gehören Darlehen des Euro-Rettungsfonds ESM, Kredite der Europäischen Investitionsbank und der Vorschlag der EU-Kommission zur Förderung von Kurzarbeit - nicht aber Euro-Bonds, wie sie von Ländern wie Italien und Spanien verlangt werden. Mit solchen gemeinsamen Anleihen fiele es finanzschwachen EU-Staaten leichter, an Geld zu kommen. Gegner dieser Idee, darunter die Bundesregierung, fürchten, für Schulden anderer Staaten aufkommen zu müssen.



Bundesfinanzminister Scholz äußerte die Hoffnung, dass man sich trotz des Streits über die Euro-Bonds auf das dreiteilige Maßnahmenpaket einigen kann, das er als "deutliches Zeichen der Solidarität" bezeichnete. Die ESM-Kredite sollen dabei nach seinen Worten anders als sonst nicht an strenge Auflagen für Reformen gebunden werden. Allerdings haben die Niederlande in diesem Punkt widersprochen.



Italiens Ministerpräsident Conte bezeichnete ESM-Kredite kurz vor den heutigen Beratungen grundsätzlich aber als "absolut unzureichend".