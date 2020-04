Bundesfinanzminister Scholz hofft in der Frage eines gemeinsamen EU-Rettungspakets auf eine Übereinkunft.

Bei den Beschlüssen werde es um ein deutliches Zeichen der Solidarität gehen, erklärte Scholz. Dabei signalisierte er Entgegenkommen etwa bei den Bedingungen für geplante Kredite an finanziell schwächere Länder wie Italien. Scholz setzt nach eigenem Bekunden auf ein Paket aus Krisenhilfen des Eurorettungsschirms ESM, der Europäischen Investitionsbank und der EU-Kommission. Seit dem Nachmittag beraten die Finanzminister in einer Videoschalte über das Thema.



Die Regierungen der EU-Länder streiten seit Wochen über sogenannte Corona-Bonds zur Aufnahme gemeinsamer Schulden, die von Italien und anderen Ländern gefordert, von Deutschland aber strikt abgelehnt werden.



Der italienische Ministerpräsident Conte nannte Kredite des Eurorettungsschirms ESM "absolut unzureichend". Conte beharrt auf so genannten Eurobonds, also gemeinsamen europäischen Anleihen. Damit trifft er auf den Widerstand unter anderem Deutschlands.

Drei Instrumente als Alternative

Die Gegner der auch "Corona-Bonds" genannten gemeinsamen Anleihen wollen finanzschwachen Staaten stattdessen mit drei Instrumenten helfen: mit Kreditlinien aus dem Eurorettungsfonds ESM, mit einem Krisenfonds bei der Europäischen Investitionsbank und mit EU-Unterstützung für Kurzarbeiter.



Die Niederlande, die ebenfalls gegen Bonds sind, fordern, dass die Kredite aus dem ESM nur ausgezahlt werden, wenn das betreffende Land Reformen zusagt. Zuletzt hatte es noch geheißen, die Bedingungen sollten auf ein Minimum begrenzt bleiben.



In Deutschland lehnen auch die FDP und die AfD Corona-Bonds ab. Die Grünen und die Linkspartei sind dafür. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Hofreiter sprach von einer "solidarischen Antwort" auf die Krise.