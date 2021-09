Bundesfinanzminister Scholz hat sich klar gegen eine Lockerung der europäischen Schuldenregeln ausgesprochen.

Am Rande eines Treffens mit den anderen EU-Finanzministern in Slowenien sagte Scholz, die bisherigen Stabilitätsregeln hätten in der Corona-Krise "ihren Praxistest bestanden". Der SPD-Politiker wies damit Forderungen von Frankreich, Spanien und anderen EU-Staaten zurück, die sogenannten Maastricht-Kriterien neu zu fassen. Frankreichs Finanzminister Le Maire hatte die Vorgaben als "obsolet" bezeichnet.



Die Stabilitätskriterien sehen eine Neuverschuldung von maximal drei Prozent der Wirtschaftsleistung in den EU-Staaten vor sowie Gesamtschulden von höchstens 60 Prozent. Die EU hatte die Regeln im vergangenen Jahr zu Beginn der Corona-Pandemie vorerst ausgesetzt, um den EU-Ländern Milliardenhilfen für die Wirtschaft zu ermöglichen. Dadurch ist die Gesamtverschuldung der Euro-Länder im Durchschnitt auf fast 100 Prozent gewachsen.

