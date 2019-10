Die deutschen Ostsee-Fischer müssen sich für das kommende Jahr auf deutliche Einschränkungen beim Fang von Hering und Dorsch einstellen.

Die für die Fischerei zuständigen EU-Minister einigten sich bei einem Treffen in Luxemburg auf die erlaubten Gesamtfangmengen in der westlichen Ostsee. Beim für Deutschland wichtigen westlichen Hering sinkt die erlaubte Fangmenge demnach um 65 Prozent. Beim westlichen Dorsch sind minus 60 Prozent vorgesehen. Auch für Freizeitangler gibt es striktere Auflagen bezüglich dieser Fische.



Die in Luxemburg beschlossenen Gesamtfangmengen müssen nun noch unter den EU-Staaten als nationale Quoten verteilt werden. Die Beschränkungen sollen verhindern, dass bestimmte Fischbestände nicht durch Überfischung in ihrer Existenz bedroht werden. Umweltschutzorganisationen kritisieren die Quoten in der Regel als immer noch zu hoch.