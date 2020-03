EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die Türkei dafür kritisiert, Flüchtlinge an der Grenze zur Europäischen Union nicht mehr aufzuhalten.

Von der Leyen sagte in Brüssel, die Menschen einfach durchzulassen, könne nicht die Antwort auf die angespannte Lage im Bürgerkriegsland Syrien sein. Sie habe zwar Verständnis für die Schwierigkeiten der Türkei, die Flüchtlinge unterzubringen und zu versorgen. Ankara habe aber mit der EU ein Abkommen abgeschlossen. Auch die Bundesregierung appellierte an die Türkei, zu der Vereinbarung zurückzukehren. Zudem warnte Seibert die Migranten in der Türkei vor einem Aufbruch Richtung Europa. Der Weg in die EU sei nicht offen und voller Gefahren.



Griechische Sicherheitskräfte setzten an der Grenze zur Türkei erneut Tränengas und Blendgranaten gegen Migranten ein. Hunderte Menschen hätten versucht, die Grenze bei Kastanies zu passieren und ins Land zu gelangen, berichtete das griechische Staatsfernsehen. Laut der UNO-Organisation für Migration harren rund 13.000 Menschen im Grenzgebiet aus.