Bundesaußenminister Maas unterstützt die Initiative des EU-Kommissionspräsidenten Juncker für mehr Flexibilität im Streit um die Aufnahme von Flüchtlingen.

Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollten, könnten etwa Geld und Personal für die Bekämpfung von Fluchtursachen in afrikanischen Ländern bereitstellen, sagte Maas nach einem Treffen mit seinem griechischen Kollegen Kotzias in Athen. Juncker war vor dem EU-Gipfel in Salzburg von der Haltung abgerückt, dass bei der Verteilung der aus dem Mittelmeer geretteten Flüchtlinge alle Mitgliedstaaten zumindest einige aufnehmen müssten. Stattdessen könnten Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, andere Beiträge zur Migrationspolitik leisten.



Auf dem EU-Gipfel in Salzburg ist in der Frage der Verteilung bislang keine Einigung in Sicht. Nach den Worten von Österreichs Bundeskanzler Kurz wird die EU nun ihre Versuche verstärken, Länder in Nordafrika zur Zusammenarbeit zu bewegen.