EU-Parlamentspräsident Tajani warnt vor neuen Flüchtlingskrisen in Europa.

Er sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, man brauche eine umfassende Einigung auf eine europäische Asylreform. Im Moment sei der Augenblick günstig, weil die Zahl der Migranten erheblich gesunken sei. Doch müsse man ein robustes System gegen künftige Krisen einführen.



Am zweiten Tag des EU-Gipfels in Brüssel steht heute die Asylpolitik auf der Tagesordnung. Außerdem geht es unter anderem um den langfristigen Klimaschutz und den Ausbau des EU-Binnenmarktes. - Gestern hatten die Staats- und Regierungschefs einstimmig die Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Konflikts um sechs Monate verlängert. Zur Begründung hieß es, es gebe keine Fortschritte bei der Umsetzung des Minsker Friedensabkommens. Außerdem wurde Russland aufgefordert, die in der Meerenge von Kertsch festgenomenen ukrainischen Seeleute freizulassen und die festgesetzten Schiffe freizugeben.