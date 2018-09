In der EU werden nach Angaben des Europäischen Rechnungshofs rund 270 Milliarden Euro an Fördermitteln nicht abgerufen.

Das Geld sei zugesagt, werde aber nicht ausgegeben, sagte der Präsident des Rechnungshofs, Lehne, der Funke-Mediengruppe. Er kritisierte, einige Staaten könnten die Fördergelder nicht nutzen, weil die Mitfinanzierung durch den Eigenanteil fehle. Teilweise werde nicht einmal eine zuständige Verwaltungsbehörde benannt. Es mangele aber auch oft an geeigneten Projekten, betonte Lehne.



Der Rechnungshofpräsident prangerte auch eine fehlende Flexibilität im EU-Haushalt an. "Der Kommunismus ist schon an einem Fünf-Jahres-Plan gescheitert – wir machen einen Sieben-Jahres-Plan", sagte Lehne. Dies führe dazu, dass der EU-Haushalt auf Herausforderungen wie etwa die Flüchtlings- oder Finanzkrise nicht die nötigen Antworten geben könne.