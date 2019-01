Der Europäische Rechnungshof hält die Verteilung von EU-Fördermitteln in der jetzigen Form nicht für effizient genug.

Rechnungshof-Präsident Lehne sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die europäische Strukturpolitik müsse zielgerichteter sein. Manchmal fehle die Einbettung von Projekten in das vorhandene Umfeld. So seien zum Beispiel Häfen gewachsen, die plötzlich in Konkurrenz zu anderen stünden. Lehne betonte, in der nächsten Finanzperiode müsse es ein Umdenken in der Förderpolitik geben, weil das Budget wegen des Brexit schmaler ausfallen werde.