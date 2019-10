Der Europäische Rechnungshof hat der EU für das Haushaltsjahr 2018 ein ingesamt positives Zeugnis ausgestellt.

Bei einem erheblichen Teil der EU-Ausgaben gebe es keine wesentlichen Probleme, konstatieren die Rechnungsprüfer in ihrem heute veröffentlichen Jahresbericht. 2,6 Prozent der Ausgaben hätten jedoch nicht den Vergaberegeln entsprochen. Rechnungshof-Präsident Lehne sagte, die Unregelmäßigkeiten seien größtenteils auf komplexe Zahlungsregeln zurückzuführen. Allerdings gebe es Bereiche, in denen eine überdurchschnittlich hohe Fehlerquote festgestellt worden sei - etwa bei Entwickungsprojekten in ärmeren Regionen der EU.



Der Rechnungshof prüft alljährlich anhand von Stichproben, ob die Zahlungen von EU-Mitteln aus dem Gemeinschaftshaushalt regelkonform erfolgen.