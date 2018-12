Die EU darf die Gelder des früheren ägyptischen Präsidenten Mubarak weiter einfrieren.

Das entschied das Gericht der Europäischen Union in Luxemburg und wies damit eine Klage Mubaraks ab. Der EU-Rat hatte die Beschlüsse von 2011 und 2017 damit begründet, dass gegen Mubarak Verfahren wegen der rechtwidrigen Verwendung staatlicher Gelder liefen. Dazu erklärten die Richter jetzt, der Rat sei hinreichend über die Zusammenhänge in Ägypten informiert, um entsprechende Beschlüsse zu fassen.



Mubarak war 2011 nach den Massenprotesten in Ägypten gestürzt und später von einem dortigen Gericht wegen Korruption verurteilt worden. Gegen die Entscheidung der Richter aus Luxemburg kann der ehemalige Präsident innerhalb von zwei Monaten beim übergeordneten Europäischen Gerichtshof vorgehen.