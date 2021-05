Die millionenschwere Beihilfe des Landes Rheinland-Pfalz für den Flughafen Frankfurt-Hahn ist nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs nicht rechtmäßig.

Wie die Richter in Luxemburg entschieden, hat die zuständige EU-Kommission nicht ausreichend geprüft, ob die öffentliche Zuwendung mit den Regeln für den Binnenmarkt vereinbar ist. Rheinland-Pfalz hatte die Betriebsverluste des Flughafens in den Jahren 2017 bis 2021 in Höhe von rund 25,3 Millionen Euro gedeckt. Die Lufthansa, die den Flughafen nicht nutzt, sieht darin eine Wettbewerbsverzerrung und hatte deswegen Klage eingereicht. Die EU-Kommission kann gegen das Urteil noch Einspruch erheben. Den rheinland-pfälzischen Behörden zufolge hängen rund 11.000 Arbeitsplätze in der Region von dem Flughafen ab.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.