Die während der Corona-Pandemie geleistete Unterstützung sei mit EU-Recht vereinbar gewesen, erklärte der Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg. Ryanair habe nicht widerlegen können, dass die finanziellen Schwierigkeiten hauptsächlich aus der Insolvenz des Mutterkonzerns resultierten. Der Konzern hatte argumentiert, Condors Finanznot sei durch eine willkürliche Kostenverteilung innerhalb der Thomas-Cook-Gruppe entstanden.

Der Staat hatte Condor mit 380 Millionen Euro Finanzhilfe davor bewahrt, mit in die Pleite gerissen zu werden. Bundes- und Landesregierung erklärten damals, Condor sei ein überlebensfähiges Unternehmen und unverschuldet in Not geraten.

