Wie der Europäische Stabilitätsmechanismus ESM mitteilte, können die offenstehenden Kredite in Höhe von 1,86 Millionen Euro vorzeitig beglichen werden. Der ESM verzichtet damit auf die Vorgabe, dass vorgezogene Zahlungen an den IWF nur parallel zu Zahlungen an europäische Kreditgeber erfolgen dürfen.

Drei finanzielle Rettungspakete im Umfang von insgesamt 260 Milliarden Euro hatten Griechenland zwischen 2010 und 2018 vor einer Staatspleite bewahrt. Im Gegenzug musste das Land strikte Sparmaßnahmen umsetzen, die in der Bevölkerung zu verbreiteter Arbeitslosigkeit und Armut führten.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.