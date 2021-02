Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC muss nach Ansicht der Bürgerbeauftragten der Europäischen Union besser über ihre Arbeit in der Corona-Pandemie informieren.

Es sei mehr Transparenz notwendig, heißt es in einem heute veröffentlichten Bericht der Ombudsfrau O'Reilly. Sie schlug vor, die Behörde per Gesetz mit weitreichenderen Befugnissen auszustatten. Diese verfüge derzeit nicht über einen umfassenden Datensatz zu Krankenhaus- und anderen kritischen medizinischen Ressourcen in den EU-Ländern. Das schränke die unabhängige Datenerhebung der Behörde ein, ebenso wie ihre Fähigkeit, schnell auf Entwicklungen zu reagieren, erklärte die Bürgerbeauftragte. Die Dienststelle wurde 2004 nach Ausbruch der Sars-Pandemie gegründet. Ihre Aufgabe ist es, die Arbeit der epidemiologischen Zentren in den Ländern zu unterstützen und zu koordinieren.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.