In Belgien wurde in einem Fall erstmals in Europa die Omicron-Variante nachgewiesen, die ersten Studien zufolge als hochansteckend gilt. Im Bild die mikroskopische Ansicht des Coronavirus. (images/MiS)

Der Erreger sei die bislang am stärksten abweichende Variante, teilte die in Stockholm ansässige Behörde in einer ersten Einschätzung mit. Dies wecke ernsthafte Sorgen, dass sie die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen das Coronavirus erheblich verringern und das Risiko von Infektionen erhöhen könnte. Die Weltgesundheitsorganisation stufte das neue Virus gestern Abend als besorgniserregend ein. Es weise eine große Zahl von Mutationen auf, die genauer untersucht werden müssten, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.