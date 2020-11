In der Debatte über die Verlängerung des Teil-Lockdowns hat die europäische Gesundheitsbehörde ECDC vor einer zu frühen Lockerung gewarnt.

Sollten die Länder ihre jetzt ergriffenen Maßnahmen bereits am 7. Dezember wieder aufheben, käme es noch vor Heiligabend zu einer Zunahme der Krankenhaus-Einweisungen, heißt es in einem Szenario, das die Stockholmer Behörde veröffentlichte. Wenn die Beschränkungen aber bis zum 21. Dezember aufrechterhalten würden, müssten die Kliniken erst in der ersten Januarwoche mit einem weiterem Anstieg der Corona-Patienten rechnen. Die derzeit in Deutschland geltenden Corona-Maßnahmen könnten nach Einschätzung der EU-Gesundheitsbehörde zudem womöglich nicht genügen, um die Infektionszahlen bis Weihnachten zu verringern.

