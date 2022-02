Josep Borrell, Hoher Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik. (dpa / Photothek / Thomas Koehler)

Das kündigte der EU-Außenbeauftragte Borrell am Abend nach einer virtuellen Dringlichkeitssitzung der Außenminister an. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, werden zusätzlich noch weitere 50 Millionen Euro für andere Ausrüstung bereitgestellt. Das Geld wird den Planungen zufolge aus der sogenannten Europäischen Friedensfazilität kommen. Sie ist ein neues Finanzierungsinstrument der EU, das auch genutzt werden kann, um die Fähigkeiten von Streitkräften in Partnerländern zu stärken. Borrell unterstrich, die Gemeinschaft wolle den Frieden in Europa bewahren, aber zugleich vorbereitet sein, ihn auch zu verteidigen.

