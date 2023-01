Ukraine-Hilfe

Die Union bewilligte neue Hilfsgelder für die Ukraine, die das Land dringend u.a. für den Wiederaufbau benötigt. (IMAGO / ZUMA Wire / Aleksandr Gusev)

Das kündigte die Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, auf Twitter an. Sie betonte, die Regierung in Kiew benötige das Geld dringend, um ihren Finanzierungsbedarf infolge des russischen Angriffskriegs zu decken. Nach einem EU-Beschluss sollen in diesem Jahr bis zu 18 Milliarden Euro an die Ukraine fließen. Mit dem Geld sollen unter anderem Krankenhäuser und Schulen in der Ukraine finanziert werden. Die Staats- und Regierungschefs der EU hatten die neuen Hilfen Mitte Dezember auf ihrem Gipfel gebilligt. Zuvor hatten Ungarn und Polen den Beschluss zeitweilig blockiert, um Zugeständnisse auf anderen Feldern zu erreichen.

