Wie die französische Ratspräsidentschaft am Abend mitteilte, zielen die Maßnahmen auf Einzelpersonen und Organisationen, die in die russische Aggression verwickelt sind. Außerdem würden Bereiche der russischen Wirtschaft sanktioniert. Der Handelsstatus von Russland als "meistbegünstigte Nation" werde widerrufen. Details wurden offiziell nicht mitgeteilt. Diplomaten zufolge gehören zu den Strafmaßnahmen ein Importverbot für Stahl und Eisen, ein Verbot von Investitionen in Ölunternehmen und den Energiesektor sowie ein Exportverbot für Luxusgüter nach Russland, darunter Autos im Wert von mehr als 50.000 Euro.

Die EU hatte seit Beginn der russischen Invasion Sanktionen gegen Russlands Präsident Putin, das russische Finanzsystem und die Wirtschaftsoligarchen des Landes verhängt. Zuletzt waren unter anderem Beschränkungen beim Export von Technik zur Navigation in der Seefahrt verkündet worden.

