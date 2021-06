In Brüssel beginnt der zweitägige EU-Gipfel. Bundeskanzlerin Merkel und 16 weitere Staats- und Regierungschefs forderten vorab in einem gemeinsamen Schreiben, die Rechte sexueller Minderheiten zu schützen.

Schlüsselthemen des Gipfels sind die Corona-Pandemie, die wirtschaftliche Erholung und der Aufbauplan für Europa. Auf der Tagesordnung stehen aber auch die EU-Migrationspolitik, die Türkei und Russland.



Überschattet wird das Treffen von der Diskussion über das neue ungarische Gesetz zur Beschränkung von Informationen über Homo- und Transsexuelle. In dem Brief über die Rechte sexueller Minderheiten, den viele Staats- und Regierungschefs vorab veröffentlichten, wird Ungarn allerdings nicht direkt angesprochen - anders als in einer vorangegangenen gemeinsamen Erklärung von Dienstag. Das aktuelle Schreiben ruft die EU und die UNO dazu auf, den Kampf gegen Diskriminierung fortzusetzen und grundlegende Rechte zu verteidigen.



Die Bundeskanzlerin hatte das Thema auch in ihrer wahrscheinlich letzten Regierungserklärung im deutschen Bundestag angesprochen. Außerdem hob sie die Bedeutung der europäischen Zusammenarbeit hervor. Dies habe die Corona-Pandemie eindrucksvoll unterstrichen, betonte die CDU-Politikerin. Nach anfänglichem, einzelstaatlichem Handeln habe die EU Handlungsfähigkeit bewiesen. Solch eine Krise könne man nur gemeinsam bekämpfen.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.