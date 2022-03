Was treibt die EU? Wirtschaft oder Werte (picture alliance / chromorange)

Derzeit stehen Länder wie Deutschland unter Druck, weil sie auf Einfuhren aus Russland angewiesen sind und deshalb weitgehenden Sanktionen gegen den dortigen Energiesektor nicht zustimmen wollen. Erwartet wird zudem, dass sich die EU-Staaten dazu bekennen, die eigenen Fähigkeiten zur Verteidigung auszubauen.

Gestern hatte der Bundeskanzler erklärt, er sehe derzeit keinerlei Möglichkeiten für einen sofortigen Boykott russischer Energielieferungen. Zugleich wandte er sich gegen den Wunsch der Ukraine nach polnischen Kampfflugzeugen vom Typ MIG 29.

Scholz betonte, während die USA Gas und Öl selbst exportieren würden, könne man das für Europa insgesamt nicht sagen. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, hat die Bundesregierung dafür kritisiert. In der Zeitung "Welt" sagte er, dies sei ein "Messer in den Rücken der Ukraine". Man glaube zudem, dass diese Position moralisch nicht haltbar sei und spätestens in den nächsten Wochen fallen werde. Kritik an der Entscheidung der Bundesregierung kommt auch von einem breiten Bündnis aus Experten und Aktivisten. Mit dem Import von russischem Öl und Gas finanziere Deutschland diesen Krieg mit, heißt es in einem offenen Brief an die Bundesregierung.

Scholz: "Wir wollen den Konflikt deeskalieren"

Die Bundesregierung lehnte auch eine Übergabe polnischer Kampfflugzeuge vom Typ MiG 29 an die Ukraine ab. Scholz sagte, man werde ganz sicher keine Kampfflugzeuge in die Ukraine schicken. Man wolle den Konflikt deeskalieren und beenden. Ziel sei es aber auch, die Ukraine auf alle erdenkliche Weise zu unterstützen. Er verwies auf Finanzhilfen, humanitäre Unterstützung und die Lieferung einzelner Waffensysteme. "Ansonsten ist es aber so, dass wir sehr genau überlegen müssen, was wir konkret tun", sagte Scholz. Zugleich forderte er den russischen Präsidenten Putin auf, den Krieg in der Ukraine sofort zu beenden. Es gebe keine militärische Lösung. Er hoffe, dass bei den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine ein Ausweg gefunden werde, sagte Scholz.

Der Blick richtet sich auch auf Deutschland, weil der US-Militärflughafen Ramstein in Rheinland-Pfalz als mögliches Drehkreuz einer Übergabe von MiG-Flugzeugen ins Spiel gebracht wurde.

Auch USA lehnen Ringtausch ab

Das US-Verteidigungsministerium hatte den Tausch und eine als nächsten Schritt mögliche Lieferung der MiGs an die Ukraine bereits abgelehnt. Es führte geopolitische Bedenken für den Fall ins Feld, wenn Kampfjets von einem US- beziehungsweise Nato-Stützpunkt in den umkämpften ukrainischen Luftraum flögen.

Polen hatte angeboten, seine rund 28 Flugzeuge des Typs MiG-29 an die USA zu übergeben. Als Gegenleistung solle die polnische Luftwaffe gleichwertige Kampfflugzeuge vom amerikanischen Typ F-16 bekommen. Hintergrund war die Forderung, die ukrainische Luftwaffe im Krieg gegen Russland zu unterstützen. Die ukrainischen Piloten sind bereits auf die in der damaligen Sowjetunion entwickelten MiG-29 geschult.

Telefonat zwischen Scholz und Putin

Wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine telefonierte Bundeskanzler Scholz mit dem russischen Präsidenten Putin. Sie hätten über diplomatische Lösungen gesprochen, teilte der Kreml in Moskau mit. Zudem sei es um die Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew gegangen. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. Zudem habe Putin Scholz über die Rettungsmaßnahmen für Zivilisten in umkämpften ukrainischen Städten informiert. Putin warf demnach ukrainischen Einheiten vor, die Evakuierungen zu behindern. Die Ukraine hält ihrerseits Russland vor, die Fluchtkorridore zu beschießen.

