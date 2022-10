Bundeskanzler Olaf Scholz, gestern nach seiner Ankunft auf der Prager Burg (Petr David Josek / AP / dpa / Petr David Josek)

Die Mehrheit der Mitgliedsländer plädiert für einen Höchstpreis für Gas, das an Großhandelsplätzen in der EU verkauft wird, sowie für Gasimporte. Dies könnte - so lautet ein Vorschlag - über eine Art Korridor geregelt werden, der die Preisausschläge begrenzt.

Kritik gibt es in einigen Mitgliedsländern am Vorhaben der Bundesregierung, einen sogenannten Abwehrschirm im Umfang von 200 Milliarden Euro einzurichten. Der Vorwurf lautet, dass damit der Binnenmarkt verzerrt werden könnte. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, es sei wichtig, dass alle Unternehmen die gleichen Chancen hätten, am Binnenmarkt teilzunehmen. Wettbewerb dürfe es nur über die Qualität geben, nicht über Subventionen.

Viele EU-Staaten verweisen ebenfalls darauf, dass nicht alle die finanziellen Mittel für ein solches Paket hätten. Kritisiert wird auch, dass Deutschland mehr Geld für derzeit knappes Gas ausgeben kann, andere Länder so überbietet und die Preise hochtreibt. Deshalb sprechen sich viele EU-Staaten für einen gemeinsamen Gaspreisdeckel aus.

Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen auch darüber diskutieren , wie kritische Infrastruktur besser geschützt werden kann. Konkrete Beschlüsse dazu dürfte es in den kommenden Wochen geben.

Weitere Unterstützung für die Ukraine

Beim Gipfel dürfte es auch um die Auszahlung bereits zugesagter Finanzhilfen in Höhe von drei Milliarden Euro an die Ukraine gehen. Zudem dürften Bundeskanzler Scholz und seine Kollegen über die weitere militärische Hilfe beraten. Das Europaparlament hat die EU-Staaten diese Woche aufgefordert, ihre militärische Unterstützung massiv aufzustocken, insbesondere in den von der ukrainischen Regierung geforderten Bereichen.

