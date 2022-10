Bundeskanzler Olaf Scholz, gestern nach seiner Ankunft auf der Prager Burg (Petr David Josek / AP / dpa / Petr David Josek)

Dabei geht es um die Frage, wie die drastisch gestiegenen Preise für Gas begrenzt werdem könnten. Die Mehrheit der Mitgliedsländer plädiert für einen Höchstpreis für Gas, das an Großhandelsplätzen in der EU verkauft wird sowie für Gasimporte. Dies könnte - so lautet ein Vorschlag - über eine Art Korridor geregelt werden, der die Preisausschläge begrenzt. Die Bundesregierung warnt davor, dass Lieferanten im Fall einer Deckelung der Einkaufspreise ihr Gas dann möglicherweise anderswo verkaufen und es dadurch in der EU zu Engpässen kommen könnte.

Kritik gibt es in einigen Mitgliedsländern am Vorhaben der Bundesregierung, einen sogenannten Abwehrschirm im Umfang von 200 Milliarden Euro einzurichten. Der Vorwurf lautet, dass damit der Binnenmarkt verzerrt werden könnte.

