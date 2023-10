Die Alhambra in Granada ist Kulisse für den EU-Gipfel, bei dem es heute um Migration und Erweiterung gehen soll. (imago / José Antonio Moreno)

Ob sich die Staaten auf eine gemeinsame Erklärung dazu einigen können, ist unklar. Beim Juni-Gipfel waren Spitzengespräche zu dem Thema im Streit und ohne Abschlusserklärung geendet. Am Rande des Treffens ist auch ein Gespräch zwischen Bundeskanzler Scholz und Italiens Ministerpräsidentin Meloni geplant.

Auf dem Gipfel geht es zudem um die Perspektiven mehrerer Staaten für einen EU-Beitritt. Die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Barley, sprach sich dagegen aus, der Ukraine hierzu eine konkrete Jahreszahl in Aussicht zu stellen. Ein Beitritt müsse von den Fortschritten der jeweiligen Länder, aber auch von Reformen in der EU selbst abhängig gemacht werden, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. So müssten die Agrarsubventionen vor einem Beitritt der Ukraine reformiert werden. Zudem forderte Barley, dass Entscheidungen in der EU wann immer möglich nach qualifizierter Mehrheit und nicht mehr einstimmig getroffen werden müssten.

Mit der Beitrittsperspektive Albaniens befassen sich heute Bundesaußenministerin Baerbock und die albanische Regierung bei einem Treffen in Tirana.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.