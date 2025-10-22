In Brüssel findet ein EU-Gipfel statt. (picture alliance / Rupert Oberhäuser)

Auf der Tagesordnung stehen Gespräche über die weitere Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine und Vorschläge der EU-Kommission für gemeinsame Aufrüstungsprojekte. Zudem soll es auch um Forderungen nach Reformen für mehr Wettbewerbsfähigkeit und einer Abschwächung der mittelfristigen Klimaschutzambitionen gehen.

Als Gast wird der ukrainische Präsident Selenskyj in Brüssel erwartet. Er hofft, dass die EU bei dem Treffen Pläne zur Nutzung von eingefrorenem russischen Staatsvermögen für sein Land vorantreibt und grünes Licht für ein bereits seit dem Sommer geplantes Paket mit neuen Sanktionen gibt.

Bei den Vorschlägen der EU-Kommission für gemeinsame Aufrüstungsprojekte geht es insbesondere darum, die Luftverteidigung und den Schutz der Ostflanke bis 2030 deutlich zu verbessern. Dazu ist auch ein neues Drohnenabwehrsystem vorgesehen, das spätestens Ende des kommenden Jahres in Betrieb genommen werden soll.

