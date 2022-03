Bundeskanzler Olaf Scholz in Brüssel (picture alliance/dpa/BELGA/Pool Benoit Doppagne)

Angesichts der Zerstörungen und enormen Verluste verpflichte sich die Europäische Union dazu, nach Beendigung des russischen Angriffs beim Wiederaufbau einer demokratischen Ukraine zu helfen, heißt es. Bei einer Geberkonferenz sollen demnach zu gegebener Zeit Mittel für den Fonds organisiert werden. Die EU wirft Russland zudem vor, in der Ukraine Kriegsverbrechen zu begehen. Russland greife die Zivilbevölkerung an und ziele auf Krankenhäuser, Schulen und Schutzräume, heißt es in der Erklärung weiter. Diese Kriegsverbrechen müssten sofort aufhören.

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten auch mit US-Präsident Biden beraten. Anschließend hieß es in einer gemeinsamen Erklärung, man habe über die Bereitschaft gesprochen, weitere Sanktionen gegen Russland und Belarus zu verhängen. Biden nahm als erster US-Präsident persönlich an einem regulären EU-Gipfel in Brüssel teil. Er sprach sich für einen Ausschluss Russlands aus der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer aus. Sollten Indonesien, das derzeit den G20-Vorsitz innehat, oder andere Länder dies ablehnen, regte Biden an, die Ukraine zu den G20-Treffen einzuladen.

Zuvor hatte die NATO bei ihrem gestrigen Gipfel ein Aufrüstungsprogramm beschlossen und ihre ABC-Abwehreinheiten aktiviert. Die G7-Staaten einigten sich nach Beratungen ebenfalls in Brüssel darauf, Russland den Goldhandel zur Stabilisierung seiner Wirtschaft zu erschweren.

Das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs wird heute fortgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.