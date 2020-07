Nach vier Tagen und einer durchverhandelten Nacht ist die Europäische Union nicht mehr die, die sie einmal war. Machkonstellationen haben sich verschoben. Tiefe Brüche und emotionsgeladene Konfliktlinien sind sichtbar geworden, deren spaltende Wirkung diesen Gipfel noch lange überdauern wird.

In Brüssel haben nicht Partner um einen Kompromiss gerungen, sondern national motivierte Zweckbündnisse und Interessenverbände gegeneinander operiert. Die Rhetorik, die in den letzten Tagen aus dem Ratsgebäude nach außen drang, war verletzend, destruktiv und von gegenseitigem Misstrauen geprägt. Der Niederländer Mark Rutte stelle die Osteuropäer unter Korruptionsverdacht.

Emmanuel Macron warf dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz schlechte Manieren vor. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban fühlte sich offenem Hass ausgesetzt. Der polnische Premier Mateusz Morawiecki sprach von Erpressung der Schwächeren durch die Starken. Man muss weit und in düstere Zeiten zurückdenken, um sich an so feindselige Stimmungen mitten in Europa zu erinnern.

Machtverschiebungen durch Sebastian Kurz und Mark Rutte

Die tiefste Kluft in der EU verläuft, anders als in der Euro- und Finanzkrise, nicht mehr zwischen Nord und Süd, sondern zwischen Ost und West. Da es hier nicht um Geld, sondern um die ideellen Werte der Gemeinschaft geht, wird auch die Milliarden aus Kohäsionsfonds und Coronahilfen nicht genügen, den Graben zu überdecken.

Noch komplizierter aber wurde die Lage auf diesem Gipfel durch die Machtverschiebungen, die Sebastian Kurz und Mark Rutte im historischen Zentrum der EU bewirkt haben. Als Anführer der selbsternannten Sparsamen haben sie einst produktive Dominanz der deutsch-französischen Achse gebrochen. Dass Angela Merkel im Frühjahr den notorischen Widerstand gegen eine gemeinsame Verschuldung der EU aufgegeben hatte, um mit Emmanuel Macron den Vorschlag für ein 750 Milliarden Euro schweres Konjunkturpaket zu präsentieren, hatte Europa elektrisiert und die Dynamik in Gang gesetzt, die sich an diesem Wochenende in Brüssel verdichtete.

Drastische Abstriche für Merkel, Macron und von der Leyen

Nach der letzten, durchverhandelten Nacht aber ist klar, dass Merkel, Macron und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen drastische Abstriche an ihren Vorschlägen hinnehmen mussten, um ein Scheitern des Gipfels abzuwenden.

Kurz und Rutte ist es gelungen, die Summe der nicht rückzahlbaren Zuschüsse unter die symbolische Grenze von 400 Milliarden Euro zu drücken und auch das Volumen des gesamten Konjunkturpaktes deutlich zu schmälern. Nachdem auch die Ausfälle der britischen Beiträge zum Gesamthaushalt der EU kaum noch kompensiert werden sollen, wird vor allem das Geld für die Innovations- und Modernisierungsschübe fehlen, mit denen die Krise in eine Chance für die Zukunft Europas gewendet werden sollte. Stattdessen bleibt die EU dazu verdammt, ihre überkommenden Agrarsubventionen und Kohäsionsfonds zu verwalten.

Der ganze Preis dafür wird erst in den kommenden Jahren sichtbar werden. Die Profiteure werden dann nicht Den Haag, Wien, Warschau, Budapest, Berlin oder Paris sitzen, sondern in Peking, Shanghai, Wuhan und Washington.

