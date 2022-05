Der ukrainische Präsident Selenskyj war dem EU-Gipfeltreffen per Video zugeschaltet (AFP / Kenzo Tribouillard)

Die EU wolle so den unmittelbaren Liquiditätsbedarf des Landes decken, hieß es. Man leiste eine starke und konkrete Unterstützung für den Wiederaufbau der Ukraine. Die genauen Formalitäten stehen nach Angaben aus Diplomatenkreisen aber wohl noch nicht fest. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte die Summe von neun Milliarden Euro Soforthilfen noch in diesem Jahr wegen der Folgen des russischen Angriffskrieges ins Spiel gebracht. Die ukrainische Regierung gab ihren Finanzbedarf mit fünf Milliarden Dollar pro Monat an.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.