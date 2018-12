Der EU-Gipfel hat sich nach den Worten von Bundeskanzlerin Merkel auf eine Reform der Eurozone verständigt. Dazu gehöre auch ein gemeinsamer Haushalt, sagte Merkel in Brüssel. Zudem sei eine Stärkung des Rettungsfonds ESM und ein finanzielles Sicherungsnetz zur Abwicklung von zahlungsunfähigen Kreditinstituten verabschiedet worden.

Die Staats- und Regierungschefs der EU warnten bei ihrem Treffen zudem vor der Beeinflussung durch Desinformationskampagnen. Die bewusste Verbreitung von Falschnachrichten sei Teil einer hybriden Kriegsführung und stelle eine Herausforderung für demokratische Gesellschaften dar, heißt es in der Abschlusserklärung des Gipfels. Die EU-Kommission hatte ein Abwehrsystem vorgeschlagen und sieht Russland als Hauptquelle von Falschinformationen.



Die britische Premierministerin May verlangt nach dem EU-Gipfel weitere Zusicherungen der Europäischen Union zum Brexitvertrag. Sie begrüße die Klarstellungen der anderen EU-Staaten, doch das Unterhaus in London brauche mehr, sagte May in Brüssel. Dort hatte sie mit den Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Länder über rechtsverbindliche Zusätze zu dem Vertrag gesprochen, der den Austritt Großbritanniens aus der EU zum 29. März regelt. Diese boten jedoch keine Neuverhandlungen an, sondern nur einzelne Zusicherungen.



Anfang der Woche musste May die Unterhausabstimmung über den Brexitvertrag verschieben, weil sich eine Niederlage abzeichnete. Einen Tag später gab es einen Misstrauensantrag in ihrer eigenen Fraktion, der aber nicht genügend Zustimmung fand.