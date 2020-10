Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben sich in Brüssel darauf verständigt, Sanktionen gegen Regierungsvertreter in Belarus umzusetzen.

Die Regierung von Zypern gab ihren Widerstand in der vergangenen Nacht auf. Sie hatte gefordert, dass auch die Türkei mit Sanktionen belegt wird. Dabei geht es um den Streit um Erdgas im östlichen Mittelmeer. Der EU-Gipfel beschloss nun, eine Sanktionsdrohung gegen die Türkei aufrechtzuerhalten und sich im Dezember erneut damit zu befassen.



Die Maßnahmen gegen Belarus sollen nach den Worten von Ratspräsident Michel nun umgehend in Kraft gesetzt werden. Sie betreffen zahlreiche Unterstützer des autoritären Präsidenten Lukaschenko, ihn selbst jedoch nicht. In der ehemaligen Sowjetrepublik gibt es seit der Präsidentschaftswahl Anfang August Proteste gegen Lukaschenko. Die EU-Sanktionen richten sich gegen Personen, denen vorgeworfen wird, an Wahlfälschungen oder an der Gewalt gegen Demonstrantinnen und Demonstranten beteiligt gewesen zu sein.

