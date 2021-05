Die EU-Staats- und Regierungschefs sind in Portugal zu ihrem ersten Sozialgipfel seit dreieinhalb Jahren zusammengekommen.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte in Porto, Europa müsse vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Verwerfungen der Corona-Krise sozial gestärkt werden. Zudem müsse man angesichts der Herausforderungen durch Klimawandel und Digitalisierung ein stärkeres Gewicht auf Weiter- und Höherbildung legen, um in Zukunft gute Arbeitsplätze zu garantieren.



Das Treffen in Porto soll an die Beschlüsse der letzten Sozial-Konferenz im schwedischen Göteborg 2017 anknüpfen. Damals waren unter anderem ein Anrecht auf lebenslange Weiterbildung, angemessene Mindestlöhne und die Gleichbehandlung von Frauen und Männern vereinbart worden. Weil es in einigen EU-Staaten Widerstand gibt, steht die konkrete Umsetzung noch aus. Bei den Beratungen geht es auch um die Schaffung von mehr Arbeitsplätzen bis 2030. Nach Plänen der EU-Kommission soll dann unter anderem eine Beschäftigungsquote von 78 Prozent erreicht sein.

Sorge auch um die Jugend

Unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise leiden nach Einschätzung von EU-Sozialkommissar Schmit vor allem Jugendliche. Überall in den Familien sei die Armut gestiegen, deshalb müsse das Sozialsystem gestärkt werden, sagte Schmit im Deutschlandfunk. Um Arbeitsplätze zu schaffen, müsse die EU in vielen Bereichen investieren, etwa in die Digitalisierung und in die Infrastruktur. Die Mitgliedsstaaten müssten an einem Strang ziehen und ihre Wirtschafts- und Sozialpolitik koordinieren. In verschiedenen Ländern brauche man bessere Mindestlöhne.



In Porto soll auch über den Vorstoß der USA beraten werden, den Patentschutz für Corona-Impfstoffe vorübergehend auszusetzen, um weltweit mehr Impfungen zu ermöglichen. Die Bundesregierung reagierte gestern Abend ablehnend auf den Vorschlag der USA zur Aufweichung des Patentschutzes. Der limitierende Faktor bei der Herstellung von Impfstoffen seien die Produktionskapazitäten und die hohen Qualitätsstandards, nicht die Patente.



Bundeskanzlerin Merkel ist nicht zu dem Treffen angereist. Sie nimmt erst am Samstag virtuell am anschließenden EU-Sondergipfel sowie dem EU-Indien-Gipfel teil, bei dem auch der indische Premier Modi zugeschaltet wird.

