Das Europäische Parlament hat die Ergebnisse des EU-Gipfels kritisiert.

Es sei zwar zu begrüßen, dass die 27 Staats- und Regierungschefs sich über die Finanzen einig geworden seien, jedoch sei der Haushaltsrahmen für die kommenden sieben Jahre zu niedrig angesetzt, wurde in Brüssel mitgeteilt. Dies gefährde die langfristigen Ziele der Gemeinschaft. Zudem sei das Parlament dagegen, den Mechanismus zu verwässern, demzufolge Zahlungen an Mitgliedstaaten reduziert oder ganz gestrichen werden können, sollten diese Rechtsstaatsprinzipien missachten.



Die EU-Staaten hatten sich heute auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte geeinigt. Es umfasst insgesamt 1,8 Billionen Euro, davon 750 Milliarden für die Abmilderung der wirtschaftlichen Schäden in der Coronavirus-Krise. Während über den Haushaltsrahmen erst nach der Sommerpause im September abgestimmt werden soll, trifft sich das Parlament bereits am Donnerstag, um über die Corona-Hilfen zu beraten.