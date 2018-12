Die Staats- und Regierungschefs der EU befassen sich bei ihrem Gipfeltreffen heute erneut mit dem geplanten Brexit.

Die britische Premierministerin May hatte angekündigt, sich in Brüssel für eine politische und rechtliche Zusicherung in der Nordirland-Frage einzusetzen. EU-Haushaltskommissar Oettinger betonte, die sogenannte Backstop-Regelung zur Sicherung offener Grenzen zwischen Irland und Nordirland könne nicht befristet werden. Klarstellungen seien möglich, aber man sei nicht zu neuen Verhandlungen bereit, sagte er im SWR-Hörfunk.



Auch der Bundestag beschäftigte sich mit dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Politiker der Oppositionsfraktionen warfen der Bundesregierung vor, keine ausreichenden Maßnahmen für einen möglichen harten Brexit getroffen zu haben. Bundesaußenminister Maas erklärte dagegen, man sei für den schlimmsten Fall gerüstet. Das ausgehandelte Abkommen bezeichnete er als fairen Kompromiss.