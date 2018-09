In Salzburg setzen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union ihre Beratungen heute fort.

Hauptthemen sind auch am zweiten Tag ein besserer Schutz der EU-Außengrenzen und der Brexit. Unter anderem geht es um den Vorschlag der EU-Kommission, die Grenzschutzagentur Frontex personell deutlich aufzustocken und ihr Mandat zu erweitern.



Am ersten Tag hatte EU-Kommissionspräsident Juncker eine Abkehr von seiner bisherigen Haltung in der Flüchtlingsfrage angedeutet. Er sagte gestern Abend, Staaten, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollten, sollten künftig andere Beiträge zur Migrationspolitik leisten. Wesentliche Fortschritte in dieser Frage sowie im Streit mit Großbritannien um den Brexit gab es nach Angaben von Teilnehmern aber nicht.