In Brüssel setzen die EU-Staats- und Regierungschefs ihren Gipfel mit Beratungen über die Reform der Währungsunion fort.

Eurogruppenchef Centeno forderte Impulse für das Budget in der gemeinsamen Währungszone. Die Finanzierung und die Größe seien noch offen. Die Finanzminister der Eurogruppe haben bisher lediglich einen Minimalkompromiss vereinbart. Die Initiative für ein gemeinsames Budget geht auf Frankreichs Präsidenten Macron zurück.



Gestern hatten sich die Staats- und Regierungschefs nicht auf die Nachfolge von Kommissionspräsident Juncker einigen können. Sie setzten deshalb einen Sondergipfel am 30. Juni an. Keine Einigung gab es zudem beim Ziel, bis 2050 Klimaneutralität in der EU zu erreichen. Die Grünen-Europapolitikerin Keller nannte das eine "Schande". Die Umweltschutzorganisation WWF kritisierte, 24 Mitgliedstaaten hätten zugelassen, dass ihre Entschlossenheit von lediglich drei Blockierern - Polen, Tschechien und Ungarn - verwässert werde. Bundeskanzlerin Merkel sagte, es gebe bei aller Unterschiedlichkeit in der EU eine gute Ausgangsposition, um Vorreiter beim internationalen Klimaschutz zu sein.