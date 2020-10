In Brüssel ist der zweitägige EU-Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs zu Ende gegangen. Die Verhandlungen über einen Handelspakt mit Großbritannien sollen intensiviert werden. Eines der letzten Themen des Treffens war die Frage, wie die Europäische Wirtschaft in Zeiten der Corona-Pandemie gestärkt werden kann.

Bundeskanzlerin Merkel betonte, dass die Pandemie weiter anhalte und dass darauf reagiert werden müsse. Alle machten sich Sorgen über die steigende Zahl der Neu-Infektionen, und die härtesten Monate stünden noch bevor.

Merkel hofft auf Einigung mit Briten, von der Leyen will intensiver verhandeln

Mit Blick auf die Verhandlungen mit Großbritannien über Vereinbarungen für die Zeit nach dem Brexit sagte Merkel, so lange man im Gespräch miteinander sei, habe sie die Hoffnung, dass doch noch eine Einigung zustande komme. Vieles hänge daran, welche Vorstellungen Großbritannien habe.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will die Verhandlungen über einen Handelspakt mit Großbritannien intensivieren. Von der Leyen sagte nach Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel, eine Vereinbarung sei vor allem in der Corona-Krise mit einem so engen Nachbarland wünschenswert - allerdings nicht zu jedem Preis.



Ein Sprecher des britischen Premierministers Johnson sagte, es habe sehr konstruktive Gespräche mit der EU in dieser Woche gegeben. Er gehe davon aus, dass man sich bis Mitte Oktober einigen werde.



Gestern hatten sich die EU-Spitzen nach langem Streit auf eine gemeinsame Linie zur Türkei und auf Belarus-Sanktionen einigen können.

