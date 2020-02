EU-Gipfel in Brüssel

Bei den Verhandlungen über den EU-Haushalt für die nächsten sieben Jahre droht das Europaparlament mit einem Veto.

Der Präsident des Plenums, Sassoli, erklärte beim Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel, er habe klar gemacht, dass die Abgeordneten nicht jede beliebige Einigung akzeptierten. Den jüngsten Vorschlag von Ratschef Michel bezeichnete er als inakzeptabel. Umstritten ist die Höhe der Beitragszahlungen. Michel hatte als Basis für die Verhandlungen 1,07 Prozent der Wirtschaftsleistung vorgeschlagen. Der Bundesregierung und einigen anderen Nettozahlern ist dies zu hoch. Am Abend hieß es, mit Einzelgesprächen wolle der EU-Ratspräsident jetzt Bewegung in die schwierigen Verhandlungen bringen.