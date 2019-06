Der EU-Gipfel in Brüssel ist am Mittag zu Ende gegangen.

In der Abschlusserklärung der Staats- und Regierungschefs heißt es, die Finanzierung des Eurozonen-Budgets werde als vorrangig angesehen. Auch solle die Reform des Euro-Rettungsfonds ESM bis Ende 2019 abgeschlossen werden.



Gestern hatten sich die Teilnehmer nicht auf die Nachfolge von Kommissionspräsident Juncker verständigen können. Sie setzten deshalb einen Sondergipfel am 30. Juni an.



Keine Einigung gab es zudem bei dem Ziel, bis 2050 Klimaneutralität in der EU zu erreichen. Die Umweltschutzorganisation WWF kritisierte, 24 Mitgliedstaaten hätten zugelassen, dass ihre Entschlossenheit von lediglich drei Blockierern - Polen, Tschechien und Ungarn - verwässert werde.