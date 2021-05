Unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise leiden nach Einschätzung von EU-Sozialkommissar Schmit vor allem Jugendliche.

Überall in den Familien sei die Armut gestiegen, deshalb müsse das Sozialssystem gestärkt werden, sagte Schmit im Deutschlandfunk. Um Arbeitsplätze zu schaffen, müsse die EU in vielen Bereichen investieren, etwa in die Digitalisierung und in die Infrastruktur. Die Mitgliedsstaaten müssten an einem Strang ziehen und ihre Wirtschafts- und Sozialpolitik koordinieren. In verschiedenen Ländern brauche man bessere Mindestlöhne.



Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen heute in Portugal zu einem zweitägigen Gipfel zusammen. Bei den Beratungen in Porto geht es um die Stärkung der europäischen Sozialpolitik und um die Corona-Pandemie. EU-Vertretern zufolge soll auch über den Vorstoß der USA beraten werden, den Patentschutz für Corona-Impfstoffe vorübergehend auszusetzen, um weltweit mehr Impfungen zu ermöglichen. Die Bundesregierung hat sich allerdings bereits dagegen ausgesprochen.



Bundeskanzlerin Merkel nimmt an dem Spitzentreffen per Video-Schalte teil.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.