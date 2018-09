Die Europäische Union strebt mit nordafrikanischen Staaten ähnliche Flüchtlingsabkommen an wie mit der Türkei.

Entsprechend äußerte sich Bundeskanzlerin Merkel zum Abschluss des informellen Gipfels der EU-Staats- und Regierungschefs in Salzburg. Sie kündigte intensivere Gespräche mit Ägypten, aber auch mit Tunesien, Marokko und Libyen an. Ziel ist nach den Worten des österreichischen Kanzlers Kurz, dass Bootsflüchtlinge gar nicht erst übers Mittelmeer nach Europa gelangten. Vielmehr sollten sie nach ihrer Rettung möglichst nach Nordafrika zurückgebracht werden.



Kommissionspräsident Juncker erklärte, er glaube, dass bis zum Jahresende eine Einigung über einen gemeinsamen EU-Außengrenzschutz erreicht werden könne. Gestern hatte Juncker eine Abkehr von seiner bisherigen Haltung in der Flüchtlingsfrage angedeutet. Staaten, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollten, sollten künftig andere Beiträge zur Migrationspolitik leisten. Diesen Vorstoß hatte Merkel abgelehnt.



Neben der Migration war der geplante Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union das zweite große Thema des Gipfeltreffens. In dieser Frage wiesen die EU-Staats- und Regierungschefs die Pläne Londons zur Ausgestaltung der Handelsbeziehungen nach dem Brexit zurück.