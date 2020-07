Im Streit über das Milliardenpaket gegen die Corona-Krise gibt es auch am Abend des dritten Verhandlungstages kaum Fortschritte beim EU-Sondergipfel in Brüssel.

Nach stundenlangen Einzelgesprächen suchten Bundeskanzlerin Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs in großer Runde nach einer Lösung. Zwar legten die sogenannten Sparsamen Vier - Österreich, Schweden, Dänemark und die Niederlande sowie das mit ihnen verbündete Finnland - einen neuen Vorschlag vor: Sie plädierten für eine Verringerung des geplanten Konjunktur- und Investitionsprogramms von 750 auf 700 Milliarden Euro. Je zur Hälfte sollte der Hilfsfonds demnach in Form von Zuschüssen und in Form von Krediten für schwer von der Coronakrise getroffene Länder vergeben werden. Unter anderem Deutschland, Frankreich und Italien beharrten aber nach Angaben von Diplomaten darauf, dass mindestens 400 Milliarden Euro als nicht zurückzuzahlende Zuschüsse vergeben werden.